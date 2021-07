Final Fantasy si è ispirato alle gare di F1 per il sistema Active Time Battle (Di martedì 20 luglio 2021) Final Fantasy IV ha compiuto 30 anni e per festeggiare, Square Enix ha invitato il game designer Takashi Tokita a parlare dei ricordi dello sviluppo. È stato il primo gioco di Final Fantasy in cui è stato coinvolto fin dall'inizio, spiega, quindi è in grado di condividere alcuni dettagli precisi su come si è evoluto il design del gioco. Lo sviluppatore ha parlato del design dei personaggi, delle trame romantiche e dell'improbabile ispirazione per il primo sistema di combatTimento ATB che, in qualche modo, è stato creato osservando gare di F1. Final ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021)IV ha compiuto 30 anni e per festeggiare, Square Enix ha invitato il game designer Takashi Tokita a parlare dei ricordi dello sviluppo. È stato il primo gioco diin cui è stato coinvolto fin dall'inizio, spiega, quindi è in grado di condividere alcuni dettagli precisi su come si è evoluto il design del gioco. Lo sviluppatore ha parlato del design dei personaggi, delle trame romantiche e dell'improbabile ispirazione per il primodi combatnto ATB che, in qualche modo, è stato creato osservandodi F1....

Advertising

Sputenberg : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - Spira Unplugged Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Masashi Hamauzu - Eurogamer_it : #FinalFantasy e il sistema Active Time Battle? L'ispirazione è arrivata dalle gare di F1. - Sputenberg : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - The Trials Composer: Nobuo Uematsu - LiizClaaiir : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - The Trials Composer: Nobuo Uematsu - StuffLuminous : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - The Trials Composer: Nobuo Uematsu -