Dalla Francia, Griezmann in uscita dal Barcellona. Proposto alla Juve uno scambio con Dybala (Di martedì 20 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Équipe, il matrimonio tra Antoine Griezmann ed il Barcellona sarebbe sempre più in crisi, tanto che i catalani avrebbero intenzione di usarlo come pedina di scambio. Due, i possibili nomi per rimpiazzare il francese: Saúl Ñíguez dell’Atlético Madrid e Paulo Dybala della Juventus. Per quanto concerne La Joya, nel tentativo da parte del Barça di trovare una formula per ridurre la massa salariale della prima squadra, i dirigenti blaugrana si sarebbero messi in contatto con la Juve per cercare di scambiare Griezmann con l’argentino, il cui ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Équipe, il matrimonio tra Antoineed ilsarebbe sempre più in crisi, tanto che i catalani avrebbero intenzione di usarlo come pedina di. Due, i possibili nomi per rimpiazzare il francese: Saúl Ñíguez dell’Atlético Madrid e Paulodellantus. Per quanto concerne La Joya, nel tentativo da parte del Barça di trovare una formula per ridurre la massa salariale della prima squadra, i dirigenti blaugrana si sarebbero messi in contatto con laper cercare di scambiarecon l’argentino, il cui ...

