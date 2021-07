Conte cerca di tenere calmi i suoi: «Ho detto a Draghi che c’è un limite» (Di martedì 20 luglio 2021) Che nel Movimento 5 Stelle ci sia confusione sembrerebbe una non-notizia, un tormentone destinato a ripetersi. Ma i fatti dicono che nonostante il tentativo da parte di Beppe Grillo e Luigi Di Maio di raffreddare lo scontro sulla riforma della giustizia, la questione torna a essere calda. Se ne accorge Giuseppe Conte in serata, quando incontra in deputati in presenza e i senatori in videocollegamento. I primi, almeno in teoria, rappresentano l’ala degli eletti a minor tasso di contiani, oltre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) Che nel Movimento 5 Stelle ci sia confusione sembrerebbe una non-notizia, un tormentone destinato a ripetersi. Ma i fatti dicono che nonostante il tentativo da parte di Beppe Grillo e Luigi Di Maio di raffreddare lo scontro sulla riforma della giustizia, la questione torna a essere calda. Se ne accorge Giuseppein serata, quando incontra in deputati in presenza e i senatori in videocollegamento. I primi, almeno in teoria, rappresentano l’ala degli eletti a minor tasso di contiani, oltre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

