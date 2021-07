Ceratizit Challenge by La Vuelta 21 annuncia le squadre partecipanti (Di martedì 20 luglio 2021) Gli organizzatori della Ceratizit Challenge by La Vuelta 21 hanno annunciato le squadre scelte per partecipare alla settima edizione della gara, che si terrà dal 2 al 5 settembre su un percorso inedito interamente in Galizia. Quali sono le squadre che vedremo a La Vuelta 21? La corsa spagnola più importante del calendario WorldTour femminile continua a crescere e quest’anno avrà 4 tappe in totale: due tappe di media montagna, una cronometro e uno spettacolare arrivo in volata a Santiago de Compostela. Nove squadre UCI World Tour parteciperanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Gli organizzatori dellaby La21 hannoto lescelte per partecipare alla settima edizione della gara, che si terrà dal 2 al 5 settembre su un percorso inedito interamente in Galizia. Quali sono leche vedremo a La21? La corsa spagnola più importante del calendario WorldTour femminile continua a crescere e quest’anno avrà 4 tappe in totale: due tappe di media montagna, una cronometro e uno spettacolare arrivo in volata a Santiago de Compostela. NoveUCI World Tour parteciperanno ...

