Bitcoins e centrali nucleari | una stretta alleanza che fa un po’ paura

Leggi su computermagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) Presto lepotrebbero essere sfruttate per produrre: ecco quali scenari si aprono. Mining Farm per l’estrazione di Bitcoin (by Adobestock)Il business delle monete digitali sembra allargarsi a macchia d’olio tanto da aprire, ogni giorno che passa, nuovi inquietanti scenari. L’ultimo riguarda il settore nucleare, che presto con ogni probabilità metterà a disposizione alcune sueatomiche per l’estrazione in tempi rapidi di bitcoin e altre criptovalute. Le indiscrezioni arrivano dagli Stati Uniti, dove Ohio e Pennsylvania in particolare spingono affinché l’idea venga ...