Big data, cantieri navali, edilizia: ecco perché Microsoft (e gli Usa) scommettono sulla Grecia (Di martedì 20 luglio 2021) Microsoft fa tris in Grecia: dopo il primo data center da 500mila dollari impiantato in Attica, eccone altri due, con l’obiettivo strategico di trasformare il Paese in un polo tecnologico di traffico dati. Il colosso informatico a stelle e strisce conferma così la scelta dei big players occidentali di investire al centro dell’Egeo: riconducibile, da un lato, alle politiche riformatrici del governo di Kyriakos Mitsotakis e, dall’altro, alla moral suasion della comunità elleno-americana. Non c’è più infatti solo il tema degli attacchi turchi al centro dei ragionamenti della “lobby greca” negli Usa, ma una diversa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)fa tris in: dopo il primocenter da 500mila dollari impiantato in Attica,ne altri due, con l’obiettivo strategico di trasformare il Paese in un polo tecnologico di traffico dati. Il colosso informatico a stelle e strisce conferma così la scelta dei big players occidentali di investire al centro dell’Egeo: riconducibile, da un lato, alle politiche riformatrici del governo di Kyriakos Mitsotakis e, dall’altro, alla moral suasion della comunità elleno-americana. Non c’è più infatti solo il tema degli attacchi turchi al centro dei ragionamenti della “lobby greca” negli Usa, ma una diversa ...

