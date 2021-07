Belen Rodriguez, spavento per la conduttrice: le parole rassicurano (Di martedì 20 luglio 2021) spavento per Belen Rodriguez, la nota conduttrice di Tu si Que Vales: “non sono stata bene”, le sue parole su Instagram B. Rodriguez (fonte foto: GettyImages)Piccolo spavento per i fan di Belen Rodriguez, la splendida ed amata conduttrice di Tu Si Que Vales, che annuncia tramite le stories Instagram di aver dovuto ricevere “tre flebo”: il noto personaggio spiega però anche il motivo e rassicura il publico con la sua voce. È un personaggio davvero amatissimo e dal grand eseguito, Belen, ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021)per, la notadi Tu si Que Vales: “non sono stata bene”, le suesu Instagram B.(fonte foto: GettyImages)Piccoloper i fan di, la splendida ed amatadi Tu Si Que Vales, che annuncia tramite le stories Instagram di aver dovuto ricevere “tre flebo”: il noto personaggio spiega però anche il motivo e rassicura il publico con la sua voce. È un personaggio davvero amatissimo e dal grand eseguito,, ...

AgoCannella : @napoliforever89 @famigliasimpson @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @OltreTv @Federic01996 @MiChiamoFranco… - FabioTraversa : RT @bubinoblog: 'Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a regist… - Nicholas_Dls : Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a… - bubinoblog : 'Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez culla la nipotina Luna Marì, la figlia di Belen -