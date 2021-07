Temptation Island | cambio programmazione | previsto doppio appuntamento

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il reality delle tentazioni è già giunto a conclusione ma Mediaset ha deciso di mandare in onda le ultime due puntate in unFilippo BiscigliaSi avvicina il grande il gran finale die ovviamente il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire chi lascerà il programma insieme e chi tornerà single. Anche quest’anno il reality ha regalato forti emozioni e come sempre Filippo Bisciglia ha appassionato una gran parte di telespettatori. Grande attesa anche per lo speciale “un mese dopo” in onda nel corso della sesta puntata. Ma il vero colpo di scena lo ha dato Mediaset regalando un ...

Advertising

Machnsaccmoive : Stasera fa Temptation Island.. noi passiamo da Killing Eve a TI Ma è tutto ok. @P1Bliss - monaintini : @GIADX28 ah io pensavo fosse venuto per fare il tentatore a temptation island - bubinoblog : GUIDA TV 19 LUGLIO 2021: UN LUNEDÌ TRA LA VITA PROMESSA, TEMPTATION ISLAND E REPORT SULLE STRAGI MAFIOSE - occhio_notizie : Chi affronterà il falò di confronto immediato? Un fidanzato lascerà il programma con una tentatrice?… - _CarlottaMiller : RT @Diregiovani: Nuova edizione del #TgDiregiovani. Dal ricordo di #Mattarella a #PaoloBorsellino alle ultime notizie di #BritneySpears, pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Vanity Fair Italia

A candidarsi ufficialmente, infatti, sono Fabrizio Cilli, ex pretendente di Gemma Galgani e Sofia Calesso , ex protagonista di. Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021?/ L'...2021 si indirizza verso le puntate conclusive ed arrivano importanti novità per quello che riguarda la programmazione su Canale5 che dovrebbe subire delle modifiche per proporre il ...Manuela e Stefano protagonisti nella puntata di Temptation Island in onda lunedì 19 luglio su Canale5, a partire dalle 21,30. Sulla pagina ...Stasera in tv, lunedì 19 luglio 2021, su Canale5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island (ore 21,25).. Sono quattro le coppie ancora in gara nel reality condotto da Filippo Bisciglia e ch ...