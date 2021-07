Sacerdote arrestato, su di me accuse infamanti (Di lunedì 19 luglio 2021) "accuse infamanti, sono scioccato e provato da quello che sta accadendo". Queste le parole di don Emanuele Tempesta, il Sacerdote di Busto Garolfo (Milano) arrestato venerdì con l'accusa di abusi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) ", sono scioccato e provato da quello che sta accadendo". Queste le parole di don Emanuele Tempesta, ildi Busto Garolfo (Milano)venerdì con l'accusa di abusi ...

Advertising

SkyTG24 : Milano, abusi sui minori: arrestato un sacerdote - TgLa7 : Abusi su minori, arrestato sacerdote milanese - LaBudenovka : @paola_paola63 @bronsonwol @mircoDmirco Esatto: i bambini non si toccano - LaBudenovka : @mircoDmirco Oggi come oggi qual' è il genitore che lascia il figlio minorenne in un oratorio ? - andreastoolbox : Busto Arsizio. Sacerdote arrestato al gip: “Accuse infamanti” - Rai News -