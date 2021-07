Project 007 sarà un action in terza persona, stando a un annuncio lavorativo – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 19 luglio 2021) stando a un annuncio lavorativo, Project 007 di IO Interactive sarà un gioco d’azione in terza persona.. Project 007 di IO Interactive sarà quasi sicuramente un gioco d’azione in terza persona, almeno stando a un recente annuncio lavorativo. Lo sviluppatore sta proprio cercando qualcuno che abbia esperienza nel genere, tanto per non lasciare spazio a dubbi. stando all’inserzione, relativa a un esperto di intelligenza artificiale, il nuovo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021)a un007 di IO Interactiveun gioco d’azione in..007 di IO Interactivequasi sicuramente un gioco d’azione in, almenoa un recente. Lo sviluppatore sta proprio cercando qualcuno che abbia esperienza nel genere, tanto per non lasciare spazio a dubbi.all’inserzione, relativa a un esperto di intelligenza artificiale, il nuovo ...

