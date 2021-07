Pegasus | il software spia fa ancora danni | ecco una nuova ricerca

(Di lunedì 19 luglio 2021) Unapiattaforma interattiva, realizzata da Forensic Architecture col sostegno di Amnesty International e di Citizen Lab, ha rivelato la diffusione globale del famigerato, realizzato dall’azienda israeliana di sorveglianza elettronica Nso Group. Il progetto, intitolato “Violenza digitale: come Nso Group favorisce il terrore di stato”, documenta attacchi informatici contro difensori dei diritti umani nel mondo e mostra le relazioni tra la “violenza digitale” dele i rischi cui vanno incontro, nel mondo reale, avvocati, attivisti e altri esponenti della società ...

Diversi governi 'autoritari' hanno usato unisraeliano di nomeper spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. E' quanto emerge dalle ricerche e da un'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 ...Il, sviluppato dalla società israeliana Nso per offrire a militari, polizia e intelligence la possibilità di sorvegliare e intercettare terroristi e criminali, sarebbe stato utilizzato ...Diversi governi “autoritari” hanno usato un software israeliano di nome Pegasus per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. E’ quanto emerge dalle ricerche e da un’indagine c ...Un’inchiesta giornalistica internazionale svela la grande operazione di cyber spionaggio globale di Orbán, dei sauditi e di altri regimi attraverso un software militare venduto dalla società israelian ...