Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti "congelati" su farmaci e vaccini (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un’emergenza sanitaria. È quanto prevede un emendamento al dl Recovery approvato in commissione alla Camera, che apre alle cosiddette “licenze obbligatorie” per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dalla fine dell’emergenza e sempre nel rispetto degli “obblighi internazionali e europei”. L’emendamento, firmato dall’ex ministro Giulia Grillo, modifica il codice della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un’sanitaria. È quanto prevede unal dlapprovato in commissione alla Camera, che apre alle cosiddette “licenze obbligatorie” per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dalla fine dell’e sempre nel rispetto degli “obblighi internazionali e europei”. L’, firmato dall’ex ministro Giulia Grillo, modifica il codice della ...

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti 'congelati' su farmaci e vaccini - _simply_Sofia_ : RT @HuffPostItalia: Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti 'congelati' su farmaci e vaccini - HuffPostItalia : Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti 'congelati' su farmaci e vaccini - bladistic : RT @venis_77: L'amico del Popolo?? @borghi_claudio ha modificato un emendamento nel DL Sostegni Bis. Se passa anche al Senato, qualora abbia… - CGlonfoni : RT @venis_77: L'amico del Popolo?? @borghi_claudio ha modificato un emendamento nel DL Sostegni Bis. Se passa anche al Senato, qualora abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Passa emendamento Ance Calabria: intervenire subito su caro materiali o rischio blocco cantieri ...notizia per il settore arriva dall'introduzione da parte di Governo e Parlamento di un emendamento ... che ora passa al vaglio del Senato, finché non sarà realmente operativa e capace di erogare alle ...

Ance: 'Calabria decima nell'utilizzo del superbonus' ...notizia per il settore arriva dall'introduzione da parte di Governo e Parlamento di un emendamento ... che ora passa al vaglio del Senato, finché non sarà realmente operativa e capace di erogare alle ...

Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti "congelati" su farmaci e vaccini Yahoo Finanza Passa emendamento al Recovery, in emergenza brevetti "congelati" su farmaci e vaccini Il Governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad a ...

Salta il bonus-cerimonie: il mondo del Wedding vuole risposte Per l'ennesima volta, all'ultimo giro di boa, il comparto del wedding viene categorizzato come elemento di poca importanza. L'arrivo di un bonus per i futuri sposi sarebbe stato un importante incentiv ...

...notizia per il settore arriva dall'introduzione da parte di Governo e Parlamento di un... che oraal vaglio del Senato, finché non sarà realmente operativa e capace di erogare alle ......notizia per il settore arriva dall'introduzione da parte di Governo e Parlamento di un... che oraal vaglio del Senato, finché non sarà realmente operativa e capace di erogare alle ...Il Governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad a ...Per l'ennesima volta, all'ultimo giro di boa, il comparto del wedding viene categorizzato come elemento di poca importanza. L'arrivo di un bonus per i futuri sposi sarebbe stato un importante incentiv ...