Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: il Settebello arriva in Giappone con più dubbi che certezze (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva essere un cammino in discesa quello che portava il Settebello, reduce dal capolavoro iridato di Gwangju 2019, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tutto invece è andato a complicarsi, con la pandemia che ha colpito il mondo intero ed il rinvio di un anno dei Giochi. Non facciamo drammi, ma sicuramente lo spostamento di 365 giorni della manifestazione a Cinque Cerchi ha giocato a sfavore della squadra tricolore, che, ai Mondiali in terra asiatica, sembrava essere perfettamente rodata e pronta ad affrontare addirittura da favorita una competizione di questo calibro. Allo stato attuale delle cose, viste anche le ultime uscite, non ci sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva essere un cammino in discesa quello che portava il, reduce dal capolavoro iridato di Gwangju 2019, alledi2020. Il tutto invece è andato a complicarsi, con la pandemia che ha colpito il mondo intero ed il rinvio di un anno dei Giochi. Non facciamo drammi, ma sicuramente lo spostamento di 365 giorni della manifestazione a Cinque Cerchi ha giocato a sfavore della squadra tricolore, che, ai Mondiali in terra asiatica, sembrava essere perfettamente rodata e pronta ad affrontare addirittura da favorita una competizione di questo calibro. Allo stato attuale delle cose, viste anche le ultime uscite, non ci sarà ...

