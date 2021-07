Matteo Salvini | ' Il vaccino a chi ha meno di 40 anni non serve' Renzi lo boccia | ' È follia'

Advertising

LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI LUNEDÌ A BOLOGNA ++ ? Lunedì 19 luglio, dalle ore 10, il Capitano sarà presente ai gazebo al Mer… - Noiconsalvini : ++ MATTEO SALVINI OGGI A BOLOGNA ++ ? Alle ore 10, il Capitano sarà presente ai gazebo al Mercato delle Erbe e in… - Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - RobertoRenga : RT @AlessiaMorani: Se ci troveremo tra qualche tempo nella condizione di dovere decidere eventuali restrizioni sapremo chi ringraziare: Mat… - promptoargentvm : RT @anikeatable: Non commento oltre la dichiarazione di Matteo Salvini sul figlio 18enne e i vaccini, perché di una persona che, nemmeno un… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Renzi , leader di Italia Viva, dichiara oggi a Rainews24: 'Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni ...Lo diceRenzi, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24. "Dobbiamo dare ... "Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano, Conte o Meloni. Dire che ...Alle 10.30 di sabato Salvini sarà al gazebo allestito dal Carroccio in piazza Tre Martiri per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia ...Lo ha detto Matteo Salvini, al gazebo in piazza a Bologna dove la Lega sta raccogliendo le firme per sostenere i referendum sulla giustizia. giustizia-salvini-i-referendum- ...