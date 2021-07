Lazio, oggi arriva Luka Romero (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo chiamano il piccolo Messi, perché fin da giovanissimo ha saputo impressionare il mondo del calcio. Per ora è un giovane talento che ha voglia di dimostrare le sue potenzialità. Luka Romero, fantasista classe 2004, è in arrivo alla Lazio. oggi effettuerà le visite mediche di rito in Paideia prima della firma sul contratto. Chi è Luka Romero? Un sedicenne su cui da tempo hanno messo gli occhi dei grandi club europei. Lo chiamano la mini Pulce – il soprannome dato anche a Messi – per via delle movenze e i capelli lunghi che ricordano il fenomeno del Barcellona, anche se ora il paragone è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo chiamano il piccolo Messi, perché fin da giovanissimo ha saputo impressionare il mondo del calcio. Per ora è un giovane talento che ha voglia di dimostrare le sue potenzialità., fantasista classe 2004, è in arrivo allaeffettuerà le visite mediche di rito in Paideia prima della firma sul contratto. Chi è? Un sedicenne su cui da tempo hanno messo gli occhi dei grandi club europei. Lo chiamano la mini Pulce – il soprannome dato anche a Messi – per via delle movenze e i capelli lunghi che ricordano il fenomeno del Barcellona, anche se ora il paragone è ...

