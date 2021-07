Il Salento in una stanza – Roma (Di martedì 20 luglio 2021) Il Salento in una stanza Via Mantova, 12 – 00198 Roma Tel. 06/85350171 Sito Internet: Tipologia: pugliese Prezzi: antipasti 7/16€, primi 10/16€, secondi 14/16€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Nostalgici delle belle vacanze in Puglia, abbiamo scelto di cenare in questo ristorantino a due passi da Piazza Fiume che, per l’edizione 2021 della guida ha fatto un lieve passo in avanti. L’impostazione della cucina è molto tradizionale, ma lo chef sa regalare qualche guizzo creativo sempre interessante, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione e l’impiattamento. Dopo un piccolo benvenuto a base di pittule fritte in modo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Ilin unaVia Mantova, 12 – 00198Tel. 06/85350171 Sito Internet: Tipologia: pugliese Prezzi: antipasti 7/16€, primi 10/16€, secondi 14/16€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Nostalgici delle belle vacanze in Puglia, abbiamo scelto di cenare in questo ristorantino a due passi da Piazza Fiume che, per l’edizione 2021 della guida ha fatto un lieve passo in avanti. L’impostazione della cucina è molto tradizionale, ma lo chef sa regalare qualche guizzo creativo sempre interessante, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione e l’impiattamento. Dopo un piccolo benvenuto a base di pittule fritte in modo ...

