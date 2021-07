Green Pass, dove potrebbe diventare obbligatorio (Di lunedì 19 luglio 2021) Green Pass obbligatorio, in vista ci potrebbero essere alcuni cambiamenti che potrebbero renderlo necessario per accedere ad alcune tipologie di mezzi pubblici, eventi e strutture. Le ipotesi al momento sono diverse e il Governo dovrà trovare in questi giorni un equilibro tra le varie idee, per poi metterle nero su bianco in un nuovo decreto. I contagi, infatti, stanno aumentando a causa della variante Delta ma se terapie intensive e i ricoveri sono stabili, per frenare la crescita dei casi quindi si stanno valutando nuove regole. Da una parte si lavora con la campagna vaccinale, dall’altra si sta ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 luglio 2021), in vista ciro essere alcuni cambiamenti chero renderlo necessario per accedere ad alcune tipologie di mezzi pubblici, eventi e strutture. Le ipotesi al momento sono diverse e il Governo dovrà trovare in questi giorni un equilibro tra le varie idee, per poi metterle nero su bianco in un nuovo decreto. I contagi, infatti, stanno aumentando a causa della variante Delta ma se terapie intensive e i ricoveri sono stabili, per frenare la crescita dei casi quindi si stanno valutando nuove regole. Da una parte si lavora con la campagna vaccinale, dall’altra si sta ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - assaloni : RT @AzzurraBarbuto: Il netto NO al Green Pass obbligatorio per la vita sociale si fonda su motivazioni di tipo giuridico, avendo ripercussi… - rpapaposts : RT @istbrunoleoni: L'obbligo per tutti è la via più facile. Forse è un modo per superare l’opposizione dei sindacati? Non staremmo parland… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass anche per supermercati e centri commerciali, la proposta del consulente di Speranza Mentre si discute se estendere il Green Pass obbligatorio anche nei ristoranti al chiuso ecco arrivare la proposta: Green Pass anche per s upermercati e centri commerciali . Una proposta che arriva direttamente da Sandra Zampa , ex ...

Green pass Italia, se obbligatorio multe in arrivo Green pass obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l'obbligo della ...

Green pass, dai treni ai cinema: ecco dove sarà obbligatorio. Ristoranti al chiuso in bilico Il Sole 24 ORE Green pass Italia, se obbligatorio multe in arrivo Green pass obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l’obbligo della ...

Green pass, Andreoni: “Giusto estenderlo sui mezzi pubblici” “Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico ...

Mentre si discute se estendere ilobbligatorio anche nei ristoranti al chiuso ecco arrivare la proposta:anche per s upermercati e centri commerciali . Una proposta che arriva direttamente da Sandra Zampa , ex ...obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l'obbligo della ...Green pass obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l’obbligo della ...“Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico ...