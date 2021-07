Governo: Conte, 'Cingolani ha nostra piena fiducia, ora passare da slogan a fatti' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l'economia circolare... beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti". Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del Consiglio anche di transizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il ministroha tutta la, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l'economia circolare... beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche edagliaiconcreti". Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppeal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del Consiglio anche di transizione ...

Advertising

riotta : Conte farà ora guerriglia a governo senza però una vera guerra aperta, per carattere e per pratica. Rischio per… - fattoquotidiano : IL CALCIO È L'OPPIO DEI MIGLIORI È evidente che con Conte capo del governo non avremmo vinto niente, che con Arcuri… - repubblica : Governo, quelle distanze siderali tra il banchiere Draghi e l’avvocato Conte - Fiorellissimo : @NFratoianni @fiomnet @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial Peccato che durante il #Governo #Conte dormivi - egopor : RT @Luca__Pagani: La commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia non potrà indagare su ciò che ha fatto il governo per affrontarla.… -