Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara, dove lavorava Sara Pedri, la Ginecologa scomparsa in Trentino dal 4 marzo, erano state segnalate criticità già nel 2018.

Ultime Notizie dalla rete : Ginecologa scomparsa Ginecologa scomparsa in Trentino, criticità nel reparto segnalate nel 2018 commenta Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara, dove lavorava Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino dal 4 marzo, erano state segnalate criticità già nel 2018. Lo ha detto l'assessore alla Salute di Trento, Stefania Segnana. Le criticità, aggiunge, erano 'legate all'...

Ginecologa scomparsa, l'assessora Segnana chiede scusa alla mamma di Sara Nel corso di un'intervista a un quotidiano l'assessora aveva definito 'fragile' Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino dal 4 marzo scorso. La madre della donna, Mirella Sintoni, aveva ...

Ginecologa scomparsa in Trentino, criticità nel reparto segnalate nel 2018 Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara, dove lavorava Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino dal 4 marzo, erano state segnalate criticità già nel 2018. Lo ha detto ...

Ginecologa scomparsa, l’assessora Segnana chiede scusa alla mamma di Sara L’assessora aveva definito «fragile» la ginecologa che lavorava al Santa Chiara prima di scomparire: «Non ho conosciuto direttamente la dottoressa Pedri e mi scuso se ho travisato il suo carattere cau ...

