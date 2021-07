Delta, petrolio, inflazione: le tre ansie che affossano le Borse (Di lunedì 19 luglio 2021) Coprifuoco, restrizioni, chiusure anticipate, contagi in risalita un po’ ovunque. Con il calendario che sembra ripiombato indietro di qualche mese nel pieno della seconda ondata, anche i mercati iniziano a scontare quella paura che porta il nome di variante Delta. È stato un lunedì segnato di rosso quello appena concluso su tutte le piazze europee e, mentre le contrattazioni sono ancora in corso, anche i listini americani non sembrano fare eccezione. Le Borse del Vecchio Continente hanno bruciato 240 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. A tanto ammonta infatti la perdita “virtuale” basata sul calcolo della capitalizzazione innescata dai timori ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Coprifuoco, restrizioni, chiusure anticipate, contagi in risalita un po’ ovunque. Con il calendario che sembra ripiombato indietro di qualche mese nel pieno della seconda ondata, anche i mercati iniziano a scontare quella paura che porta il nome di variante. È stato un lunedì segnato di rosso quello appena concluso su tutte le piazze europee e, mentre le contrattazioni sono ancora in corso, anche i listini americani non sembrano fare eccezione. Ledel Vecchio Continente hanno bruciato 240 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. A tanto ammonta infatti la perdita “virtuale” basata sul calcolo della capitalizzazione innescata dai timori ...

