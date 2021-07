Covid, perché Bergamo è stata così colpita? “Possibile predisposizione genetica” (Di lunedì 19 luglio 2021) Come mai il Coronavirus ha colpito così drammaticamente la provincia di Bergamo rispetto al resto dell’Italia? E perchè alcune persone hanno contratto la malattia in forma più grave di altre? La genetica potrebbe aver avuto un ruolo? Sono tanti gli interrogativi irrisolti relativi all’epidemia da SARS-CoV e l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri (Irccs) sta conducendo uno studio finalizzato a chiarire questi aspetti e trovare risposte. Per saperne di più abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica di questo ente. Com’è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Come mai il Coronavirus ha colpitodrammaticamente la provincia dirispetto al resto dell’Italia? E perchè alcune persone hanno contratto la malattia in forma più grave di altre? Lapotrebbe aver avuto un ruolo? Sono tanti gli interrogativi irrisolti relativi all’epidemia da SARS-CoV e l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri (Irccs) sta conducendo uno studio finalizzato a chiarire questi aspetti e trovare risposte. Per saperne di più abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi die Ranica di questo ente. Com’è ...

borghi_claudio : 3) LA POPOLAZIONE A RISCHIO E' GIA' TOTALMENTE VACCINATA perchè il covid è pericoloso soprattutto over 60 e ai dati… - RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - OrtaGuida : RT @OrtaGuida: E pensare che solo 3 mesi fa i santoni di governo dicevano che la Grecia era avanti perchè aveva tutte isole covid free #… - 100000_anni : @CinziaSally In realtà siamo sconfortati nel vedere i tanti non vaccinati occuparci tutti i posti in ospedale che m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Green Pass, verso il Decreto Covid dal 26 luglio: l'ipotesi di estenderlo a bus e metro Anche perché nella maggioranza Matteo Salvini e la Lega continuano a essere contrari ai ... Green Pass, verso il decreto Covid dal 26 luglio: il verbale del Cts Il documento del Cts che sarà consegnato ...

Lewis Carroll e i concorsi scolastici ... a settembre 2020, sono stati calendarizzati i concorsi, in piena seconda ondata Covid. Nelle ... Meglio in macchina, perché è sconsigliabile prendere i mezzi in piena seconda ondata. Noi tre siamo in ...

Inflazione, ecco perché una fiammata dei prezzi Usa rischia di pesare sui conti pubblici italiani la Repubblica Anchenella maggioranza Matteo Salvini e la Lega continuano a essere contrari ai ... Green Pass, verso il decretodal 26 luglio: il verbale del Cts Il documento del Cts che sarà consegnato ...... a settembre 2020, sono stati calendarizzati i concorsi, in piena seconda ondata. Nelle ... Meglio in macchina,è sconsigliabile prendere i mezzi in piena seconda ondata. Noi tre siamo in ...