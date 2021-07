Covid, in emergenza ok a brevetti congelati su farmaci e vaccini (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o, considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad ...

