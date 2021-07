Calciomercato – Oggi vertice tra Inter e Benfica per Lazaro: via in prestito? (Di lunedì 19 luglio 2021) Benfica su Valentino Lazaro L’Inter continua nell’opera di sfoltimento della rosa e in particolare di quegli elementi che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Tra questi c’è Valentino Lazaro seguito molto da vicino dal Benfica, tanto che per la giornata odierna è previsto un vertice tra i dirigenti delle due squadre. “Dopo l’addio di Hakimi, prosegue in casa Inter la ricerca un esterno destro che sostituisca il marocchino. Numerosi i profili sondati dal club nerazzurro, che però non prende in considerazione l’ipotesi di trattenere a Milano l’austriaco ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)su ValentinoL’continua nell’opera di sfoltimento della rosa e in particolare di quegli elementi che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Tra questi c’è Valentinoseguito molto da vicino dal, tanto che per la giornata odierna è previsto untra i dirigenti delle due squadre. “Dopo l’addio di Hakimi, prosegue in casala ricerca un esterno destro che sostituisca il marocchino. Numerosi i profili sondati dal club nerazzurro, che però non prende in considerazione l’ipotesi di trattenere a Milano l’austriaco ...

Advertising

carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - ConversoGian : RT @carlolaudisa: Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito. #Calciom… - atmajas91 : RT @carlolaudisa: Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito. #Calciom… - MilanClubAlanno : RT @carlolaudisa: Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito. #Calciom… -