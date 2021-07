Advertising

iconanews : Borsellino: Fico, memoria richiami a responsabilità civile -

Ultime Notizie dalla rete : Borsellino Fico

Agenzia ANSA

"Quando commemoriamo uomini come Paolo, il dovere della memoria non deve essere fine a sé stesso, ma deve sempre richiamare il ... Lo afferma il presidente della Camera Robertonell'...Emilio Solfrizzi in Tv ha vestito anche i panni del giudicein 'Giovanni Falcone, l'uomo ... All'inizio ho cercato di essere diverso da come ero, di fare il. Poi mi ha scoperto, ma ormai ..."Quando commemoriamo uomini come Paolo Borsellino, il dovere della memoria non deve essere fine a sé stesso, ma deve sempre richiamare il valore di una salda responsabilità civile, ispirata ai princip ...