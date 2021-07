ATP Newport 2021, Kevin Anderson piega la resistenza di Jenson Brooksby in finale (Di lunedì 19 luglio 2021) La finale del torneo ATP Newport 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero la Hall of Fame Open, giocata sull’erba outdoor statunitense, sorride al numero 8 del seeding, il sudafricano Kevin Anderson, che supera lo statunitense Jenson Brooksby per 7-6 (8) 6-4 in due ore e tredici minuti di gioco. Nel primo set il sudafricano manca due palle break nel quarto game, poi lo statunitense a sua volta ne manca due nel settimo ed una nell’undicesimo gioco. Si va così al tie break, anche questo molto combattuto, ed Anderson, che recupera per due volte un ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladel torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero la Hall of Fame Open, giocata sull’erba outdoor statunitense, sorride al numero 8 del seeding, il sudafricano, che supera lo statunitenseper 7-6 (8) 6-4 in due ore e tredici minuti di gioco. Nel primo set il sudafricano manca due palle break nel quarto game, poi lo statunitense a sua volta ne manca due nel settimo ed una nell’undicesimo gioco. Si va così al tie break, anche questo molto combattuto, ed, che recupera per due volte un ...

