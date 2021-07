Aston Martin Valhalla, 950 CV ibridi per una supercar che ci fa gridare dalla gioia (Di lunedì 19 luglio 2021) Già nel 2019 gli inglesi avevano presentato l'Aston Martin Valhalla come concept, ma ora è tutto diventato realtà: la supersportiva ibrida sta andando in produzione di serie. Visivamente i progettisti ci hanno davvero presentato un magnifico esemplare di auto, che traccia paralleli con la classe superiore delle monoposto. In termini di aerodinamica e design del telaio, Aston Martin ha infatti preso in prestito molto dalla Formula 1. Aston Martin Valhalla combina motore elettrico e a combustione L'Aston ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Già nel 2019 gli inglesi avevano presentato l'come concept, ma ora è tutto diventato realtà: la supersportiva ibrida sta andando in produzione di serie. Visivamente i progettisti ci hanno davvero presentato un magnifico esemplare di auto, che traccia paralleli con la classe superiore delle monoposto. In termini di aerodinamica e design del telaio,ha infatti preso in prestito moltoFormula 1.combina motore elettrico e a combustione L'...

Advertising

Edoardoleicorre : Ricordando che a inizio stagione ci doveva essere un accesissima battaglia per il terzo posto tra McLaren Ferrari A… - FormulaPassion : #F1 | Gara dai due volti per Aston Martin: Stroll in palla, Vettel in bambola #BritishGP - dritancerriku : Spettacolo Aston Martin. Super. - RValdemburg : Aston Martin DBS GT Zagato: il “mostro” alla scoperta dell’America - juless_llg : RT @AUT0PORN: Aston Martin DBS Superleggera -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Aston Martin: dal concept alla realtà Evoluzione realistica per la concept car Valhalla che Aston Martin rende concreta per dare il via alla produzione di una innovativa supercar ibrida. Dotata di motore centrale, la vettura amplierà la gamma affidandosi a standard elevati in termini di ...

Sebastian Vettel da applausi a Silverstone: dopo il ritiro aiuta a portare via la... spazzatura Mentre tutti litigano per assegnare le colpe dell'incidente tra Verstappen e Hamilton, il tedesco dell'Aston Martin viene applaudito ed elogiato, soprattutto sui social per un gesto davvero speciale. ...

Aston Martin Valhalla, la nuova supersportiva ibrida plug-in è servita La Stampa Aston Martin, una gara dai due volti Il bilancio del Gran Premio di Gran Bretagna recita quattro punti per il team che ha sede a meno di un chilometro dal circuito di Silverstone ...

Sei ore di Monza, Cetilar penalizzata dopo un incidente alla Seconda di Lesmo a Monza, ma la Ferrari è leader MONZA. C’è un conto aperto fra Cetilar e la Seconda di Lesmo. Lì venerdì si era staccata una pastiglia della loro Ferrari, lì domenica è arrivato l’incidente che ha tarpato le ali alle loro speranze d ...

Evoluzione realistica per la concept car Valhalla cherende concreta per dare il via alla produzione di una innovativa supercar ibrida. Dotata di motore centrale, la vettura amplierà la gamma affidandosi a standard elevati in termini di ...Mentre tutti litigano per assegnare le colpe dell'incidente tra Verstappen e Hamilton, il tedesco dell'viene applaudito ed elogiato, soprattutto sui social per un gesto davvero speciale. ...Il bilancio del Gran Premio di Gran Bretagna recita quattro punti per il team che ha sede a meno di un chilometro dal circuito di Silverstone ...MONZA. C’è un conto aperto fra Cetilar e la Seconda di Lesmo. Lì venerdì si era staccata una pastiglia della loro Ferrari, lì domenica è arrivato l’incidente che ha tarpato le ali alle loro speranze d ...