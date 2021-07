Advertising

Gazzetta_it : Ad Amburgo la sesta volta di Carreno. Ruud: è l'anno della svolta? #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Amburgo sesta

La Gazzetta dello Sport

I SUCCESSI AZZURRI ? Ma la storia diè ricca di successi azzurri: il primo a giocare la finale nell'impianto di Rothenbaum è stato Fausto Gardini nel 1953, superato nel big match da Budge ...... n.326 ATP, in tabellone come "alternate", e l'argentino Renzo Olivo, n.192 del ranking e... e Filip Krajinovic , n.44 ATP, grande protagonista ad, e dal francese Richard Gasquet, n.54 ...AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Pablo Carreno Busta ha vinto il titolo dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.030.900 euro che e' disputato sui campi in terra rossa d ...AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Stefanos Tsitsipas esce di scena nei quarti di finale dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi di 1.030.900 euro che si sta disputando sui campi ...