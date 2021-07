Sul ddl Zan Letta chiude la porta a Salvini. In arrivo il rischio dei voti segreti (Di domenica 18 luglio 2021) Ma sulla riforma della Giustizia, il leader dem apre ad eventuali modifiche: 'Il Parlamento ha il diritto ed il dovere di migliorarla' Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 luglio 2021) Ma sulla riforma della Giustizia, il leader dem apre ad eventuali modifiche: 'Il Parlamento ha il diritto ed il dovere di migliorarla'

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, il videoblob sul peggio del dibattito in Aula: da “Come fare leggi per i ciccioni” a “peggio del fascismo”… - petergomezblog : Anche Letta ora vuole cambiare la riforma Cartabia: “Si può migliorare in Parlamento”. - PaoloBorg : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… - Leilapalermo : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… -