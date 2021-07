Sampdoria, D’Aversa: “Ripartiamo dal 4-4-2, con cui la squadra ha fatto bene” (Di domenica 18 luglio 2021) “Non vedo perché stravolgere il 4-4-2 che questa squadra ha mostrato di fare bene l’anno scorso. Io ho sempre detto che i moduli si devono adeguare ai giocatori e visto che i giocatori sono gli stessi, Ripartiamo da qui“. Queste le parole di Roberto D’Aversa, pronunciate nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. Il neo allenatore della Sampdoria, quindi, indica nel modulo una delle certezze da cui ripartire in vista della prossima stagione, dopo gli ottimi risultati ottenuti dai blucerchiati nello scorso campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Non vedo perché stravolgere il 4-4-2 che questaha mostrato di farel’anno scorso. Io ho sempre detto che i moduli si devono adeguare ai giocatori e visto che i giocatori sono gli stessi,da qui“. Queste le parole di Roberto, pronunciate nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. Il neo allenatore della, quindi, indica nel modulo una delle certezze da cui ripartire in vista della prossima stagione, dopo gli ottimi risultati ottenuti dai blucerchiati nello scorso campionato. SportFace.

