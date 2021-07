Nba | Milwaukee vince gara 5 | titolo ad un passo

(Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) - IBucks vincono5 delle finali Nba per 123-119 in casa dei Phoenix Suns, guidano la serie per 3-2 e martedì possono diventare campioni per la prima volta dal 1971. I Bucks si apprestano a giocare in casa6 e possono chiudere la serie con il quarto successo consecutivo, dopo aver perso le prime 2 partite della finale. In5, i campioni della Eastern Conference rimontano dal -16 iniziale e conducono in porto la vittoria preziosissima. Giannis Antetokounmpo guida i suoi con 32 punti. Khris Middleton ne segna 29 e Jrue Holiday ne mette a segno 27, aggiungendo anche la palla rubata nel ...

Phoenix cade 123 - 119 in una spettacolare gara - 5.a una vittoria dal titoloGuidati dagli 88 punti delle tre stelle Antetokounmpo, Middleton e Holiday, iBucks vincono sul campo dei Phoenix Suns per 123 - 119 e si portano a una sola vittoria dal titolo2020 - 21. Ai padroni di casa non bastano i 40 punti di Devin Booker: riviviamo la ...I Milwaukee Bucks vincono gara 5 delle finali Nba per 123-119 in casa dei Phoenix Suns, guidano la serie per 3-2 e martedì possono diventare campioni per la prima volta dal 1971. I Bucks si apprestano ...Phoenix-Milwaukee 119-123, per i Bucks il titolo Nba è a una sola vittoria di distanza. Gara 5 è storica. E la giocata è da urlo ...