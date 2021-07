Nba Finals, Holiday e Antetokounmpo portano i Bucks sul 3 - 2. Anello a un passo (Di domenica 18 luglio 2021) Milwaukee , 18 luglio 2021 " I Milwaukee Bucks sono a un solo passo dal loro secondo titolo NBA : dopo aver perso i primi due atti delle Finals giocati in Arizona , la franchigia del Wisconsin ha ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Milwaukee , 18 luglio 2021 " I Milwaukeesono a un solodal loro secondo titolo NBA : dopo aver perso i primi due atti dellegiocati in Arizona , la franchigia del Wisconsin ha ...

non_mi_indritto : Qualcuno puó fare i tarocchi su queste finals di NBA? Arriviamo a una gara 7? Cosa dicono me carteeee? - Dave_Trebbi : Emozionante gara5 delle Finals Nba. Quando non capisci chi può vincere a pochi secondi è sempre esaltante. Grandiss… - NbaReligion : #NBA #NBAFinals Monty Williams non si arrende: 'Dobbiamo forzare Gara-7!' - Nba24Official : #NBA #NBATwitter #NBAFinals Una Gara5 spettacolare, che vede uscire vincitori #FearTheDeer, ora sul 3-2 su… - TheDaveShow3 : Scrivere per un magazine di basket USA e non aver visto neanche un minuto delle Finals NBA è fantastico -