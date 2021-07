Meteo: Cosa ci aspetta per l’inizio della prossima settimana (Di domenica 18 luglio 2021) . Ancora un pò di instabilità, poi tornerà l’estate Estate, sole, relax (Pixabay)l’inizio della prossima settimana vedrà ancora l’Italia interessata dai residui effetti dell’instabilità lasciati in eredità dalla perturbazione che ha caratterizzato la settimana appena trascorsa. Tali effetti saranno più evidenti al Sud e in Sicilia, dove anche la giornata di lunedì 19 luglio vedrà lo sviluppo di temporali che, a carattere più isolato, potranno formarsi anche sull’Appennino centrale e Alpi occidentali. L’alta pressione tenderà a rinforzarsi gradualmente regalando condizioni Meteo più ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 luglio 2021) . Ancora un pò di instabilità, poi tornerà l’estate Estate, sole, relax (Pixabay)vedrà ancora l’Italia interessata dai residui effetti dell’instabilità lasciati in eredità dalla perturbazione che ha caratterizzato laappena trascorsa. Tali effetti saranno più evidenti al Sud e in Sicilia, dove anche la giornata di lunedì 19 luglio vedrà lo sviluppo di temporali che, a carattere più isolato, potranno formarsi anche sull’Appennino centrale e Alpi occidentali. L’alta pressione tenderà a rinforzarsi gradualmente regalando condizionipiù ...

