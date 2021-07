Medico No-Vax finisce in terapia intensiva: “Rifiutare il vaccino è stato un grave errore” (Di domenica 18 luglio 2021) Mentre la variante Delta si espande in tutto il mondo, il Regno Unico sembra essere uno dei Paesi in cui questa variante ha colpito di più. Un Medico di 54 anni, Faisal Bashir, ha rifiutato più volte la vaccinazione contro il covid-19. Oggi, quel Medico dal letto di un reparto di rianimazione, ha dovuto ricredersi: “Non farlo è stato il più grande errore della mia vita”. Dal letto d’ospedale Bradford Royal Infirmary, Regno Unito. Un Medico di 54 anni, nonostante l’espandersi della variante Delta del covid-19, ha sempre e fermamente rifiutato la vaccinazione. Oggi, Faisal Bashir, parla da un letto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) Mentre la variante Delta si espande in tutto il mondo, il Regno Unico sembra essere uno dei Paesi in cui questa variante ha colpito di più. Undi 54 anni, Faisal Bashir, ha rifiutato più volte la vaccinazione contro il covid-19. Oggi, queldal letto di un reparto di rianimazione, ha dovuto ricredersi: “Non farlo èil più grandedella mia vita”. Dal letto d’ospedale Bradford Royal Infirmary, Regno Unito. Undi 54 anni, nonostante l’espandersi della variante Delta del covid-19, ha sempre e fermamente rifiutato la vaccinazione. Oggi, Faisal Bashir, parla da un letto ...

