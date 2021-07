Macchia marrone nel mare di Torrione | la segnalazione

(Di domenica 18 luglio 2021)sporco in piena estate a Salerno . Oggi (come mostra la foto di Guglielmo Gambardella ) una grossadi coloreè spuntata nello specchio d'acqua che bagna il lungoMarconi. L'...

Advertising

Kaesersoze1 : @nomfup @ZanAlessandro Siete una macchia destinata a sparire dal tessuto sociale; solo una macchia; marrone...!!! - nargillos : Walker anche per te grande macchia di cacca marrone nei tuoi limpidi pantaloncini bianchi - Luomosbagliato : @StraniFatti Solo se hanno anche una macchia marrone dietro -

Ultime Notizie dalla rete : Macchia marrone

SalernoToday

Mare sporco in piena estate a Salerno . Oggi (come mostra la foto di Guglielmo Gambardella ) una grossadi coloreè spuntata nello specchio d'acqua che bagna il lungomare Marconi. L'auspicio è che episodi del genere non si verifichino più e che si faccia luce sull'origine dell'..."Il suo piccolo corpochiaro " racconta - giace a pochi metri da me e dalla strada, quasi ... " Vedo unaerbosa circondata da tronchi e mi avvicino. Il minimo che posso fare è ...Salerno, macchie marroni nel mare a Torrione: la segnalazione. Come mostra anche Salerno Today, una grossa macchia di colore marrone è spuntata nello specchio d’acqua che bagna ...L'auspicio è che episodi del genere non si verifichino più e che si faccia luce sull'origine dell'inquinamento ...