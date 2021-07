Lutto nel mondo del calcio, si suicida a 38 anni (Di domenica 18 luglio 2021) Terribile Lutto per il mondo del calcio con la prematura scomparsa di Williams Martínez, scomparso all’età di 38 anni. Il calciatore uruguaiano si è tolto la vita. Stando a quanto dichiarato dalla MUFP (Associazione uruguaiana dei calciatori professionisti), il calciatore di Villa Teresa si è suicidato all’età di 38 anni. Il talentoso attaccante si stava riprendendo dal Covid-19 dopo la diagnosi arrivata lo scorso 23 giugno. La sua squadra, Villa Teresa (della Seconda Divisione uruguaiana) era impegnata nel torneo di Apertura. Il calciatore era approdato a Villa Teresa ... Leggi su chenews (Di domenica 18 luglio 2021) Terribileper ildelcon la prematura scomparsa di Williams Martínez, scomparso all’età di 38. Il calciatore uruguaiano si è tolto la vita. Stando a quanto dichiarato dalla MUFP (Associazione uruguaiana dei calciatori professionisti), il calciatore di Villa Teresa si èto all’età di 38. Il talentoso attaccante si stava riprendendo dal Covid-19 dopo la diagnosi arrivata lo scorso 23 giugno. La sua squadra, Villa Teresa (della Seconda Divisione uruguaiana) era impegnata nel torneo di Apertura. Il calciatore era approdato a Villa Teresa ...

Advertising

horottoilvetro : RT @Tg3web: La catastrofe ambientale nel nord Europa. Centinaia di dispersi in Germania, dove si lavora ancora nella speranza di trovarne q… - scuroscuroscuro : RT @CronacheMc: Lutto nel mondo dell'opera per la scomparsa dell'artista inglese, aveva 67 anni ed era malato di Covid. Il ricordo dello...… - CronacheMc : Lutto nel mondo dell'opera per la scomparsa dell'artista inglese, aveva 67 anni ed era malato di Covid. Il ricordo… - savonanews : Lutto nel mondo del teatro per la scomparsa di Maria Maddalena Monteriso - SonSempreIoEh : l'esplosione dei contagi dimostra ciò che sapevamo già e cioè che il coprifuoco non è una misura sanitaria. i fanat… -