Green pass esteso | dai bar ai cinema | le ipotesi sul decreto Ecco dove potrebbe servire

(Di domenica 18 luglio 2021) La politica si divide sul possibile utilizzo del certificato. A inizio settimana la cabina di regia del governo dovrebbe emanare un nuovo provvedimento. Si fa strada l’di un obbligo per locali e ristoranti (perlomeno al chiuso), ma anche teatri, musei, concerti. Inoltre per piscine, palestre e stadi, oltre che per treni e aerei a lunga percorrenza. L’obiettivo è tenere tutta Italia in zona bianca almeno fino a Ferragosto

borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se…

Proprio per invogliare chi non si è ancora vaccinato a prenotarsi, vi è l'ipotesi che ilpossa essere reso obbligatorio anche per accedere a bar e ristoranti, oltreché per andare a cinema, ...Intanto la leader del suo partito, Giorgia Meloni, continua a fare dichiarazioni a raffica contro l'estensione del. Se si scorrono le dichiarazioni delle scorse settimane, vediamo che ...Green pass, il limbo dei guariti che restano senza certificato: “Siamo paragonati ai No vax” I soggetti guariti dal Covid non riescono ad ottenere l'agognato green pass. Hanno ...Il Presidente di Fratelli d'Italia: «Freghiamocene di chi ha la colpa di vivere del suo lavoro e non dei sussidi grillini». Lollobrigida: «Famiglie ...