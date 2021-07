Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni (Di domenica 18 luglio 2021) È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 luglio 2021) È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondoin studio dadel cantautore, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni Chitarrista e autore… - zazoomblog : “Insolo” album di inediti per Gary Kemp: la tracklist - #“Insolo” #album #inediti #Kemp: - Lopinionista : “Insolo”, album di inediti per Gary Kemp: la tracklist - DietrolaNotizia : Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni, 'Insolo', disponibile in digitale, CD e vinile - poulpebulle : Gary Kemp - In Solo (Official Audio) -

Ultime Notizie dalla rete : Gary Kemp Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets. A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con "Little Bruises", Gary Kemp ha ...

'Insolo', album di inediti per Gary Kemp: la tracklist uscito venerdì 16 luglio, " Insolo " (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore di Gary Kemp , chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets (https://SMI.lnk.to/InSolo). Il disco è disponibile in digitale, CD e vinile. A ...

Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni - Musica Agenzia ANSA Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Se ...

“Insolo”, album di inediti per Gary Kemp: la tracklist Il leggendario chitarrista, tastierista e autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Mason's Saucerful of Secrets torna con il primo progetto da ...

È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets. A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con "Little Bruises",ha ...uscito venerdì 16 luglio, " Insolo " (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore di, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets (https://SMI.lnk.to/InSolo). Il disco è disponibile in digitale, CD e vinile. A ...È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Se ...Il leggendario chitarrista, tastierista e autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Mason's Saucerful of Secrets torna con il primo progetto da ...