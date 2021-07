F1, GP Ungheria 2021: programma prossima gara, orari e tv. Si corre all’Hungaroring tra due settimane (Di domenica 18 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna si è appena concluso e la Formula Uno, dopo l’esperimento di Silverstone, si appresta a tornare alla normalità. Settimana prossima non si corre, mentre nel weekend a cavallo dei mesi di luglio e agosto assisteremo al Gran Premio di Ungheria. Come detto, avremo un fine settimana canonico. Niente qualifica sprint, ma venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, con le qualifiche classiche al sabato e la gara alla domenica. Anche gli orari saranno quelli abituali. Niente virtuosismi serali o fusi orari da gestire. Il weekend magiaro si annuncia ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna si è appena concluso e la Formula Uno, dopo l’esperimento di Silverstone, si appresta a tornare alla normalità. Settimananon si, mentre nel weekend a cavallo dei mesi di luglio e agosto assisteremo al Gran Premio di. Come detto, avremo un fine settimana canonico. Niente qualifica sprint, ma venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, con le qualifiche classiche al sabato e laalla domenica. Anche glisaranno quelli abituali. Niente virtuosismi serali o fusida gestire. Il weekend magiaro si annuncia ...

