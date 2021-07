Don Matteo 13, un cambiamento importante: i fan in rivolta (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ci si appresta a vivere un cambiamento radicale nella fiction Don Matteo 13, e scatta la polemica tra tutti i fan affezionati alla storica serie. Momento di grandi cambiamenti per la nota serie televisiva Don Matteo 13, che proprio con la prossima stagione in uscita, e attualmente in lavorazione, si appresta ad apportare una modifica Leggi su youmovies (Di domenica 18 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ci si appresta a vivere unradicale nella fiction Don13, e scatta la polemica tra tutti i fan affezionati alla storica serie. Momento di grandi cambiamenti per la nota serie televisiva Don13, che proprio con la prossima stagione in uscita, e attualmente in lavorazione, si appresta ad apportare una modifica

Advertising

nowbacktome_ : @starktlokii Canzone di don matteo in sottofondo - L0GANLOKI : iniziando don matteo solamente per nin0 frassic4 sì signori lo sto facendo - theycallmeannam : @_AccioIdols @westxluv anche don matteo - _fortunata_ : Come una qualsiasi serie Lux Vide che manda in onda Don Matteo ovunque e comunque - TizianoPesce : RT @rep_genova: Il ventennale del G8 a Genova, don Ciotti: 'Una ferita che non si è rimarginata' [di Matteo Macor] [aggiornamento delle 15:… -