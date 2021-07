Cannes | Palma d' oro con gaffe a ' Titane' Standing ovation per Bellocchio

Advertising

WeCinema : Una storia d'amore e di formazione di un'adolescente messo in luce da una coppia di attrici sorprendenti.… - WeCinema : Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il prem… - EFEnoticias : #ÚLTIMAHORA | Cannes premia al italiano Marco Bellocchio con su Palma de Oro de Honor. #Cannes2021 - infoitcultura : Spike Lee gaffe a Cannes/ Spoilera vincitore Palma d’Oro: poi ammette, “ho sbagliato” - infoitcultura : Festival di Cannes 2021, Spike Lee la combina grossa e spoilera la Palma d'oro a Titane prima del previsto [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes Palma

Imbarazzo nella serata conclusiva del festival del cinema di quando il presidente della giuria annuncia in anticipo la vittoria del film francese di Julia Ducournau. 'Il regista deve avere coraggio' ...... come Bella Hadid, Laetitia Casta o Sharon Stone, ma anche le grandi firme italiane come Nanni Moretti, che riceve la standing ovation per il suo Tre piani, e Marco Bellocchio,d'oro alla ...Stavolta la stima e l’affetto di cui Nanni Moretti gode in Francia, perfino superiore rispetto all’Italia, non sono bastati: non solo niente bis di “La stanza del ...CINEMA Dal Festival di Cannes 2021 l'Italia se ne torna a casa a mani vuota eccezion fatta per la Palma d'Oro d'onore a Marco Bellocchio e per il Label Europa Cinemas Cannes della sezione Quinzaine de ...