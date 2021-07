Calciomercato Serie C, Catania: arriva Sala (Di domenica 18 luglio 2021) Catania - Il Catania , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Sala a titolo definitivo. Il portiere ha firmato un accordo annuale con opzione fino al 2023. Ecco la nota del club: "Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Andreaa titolo definitivo. Il portiere ha firmato un accordo annuale con opzione fino al 2023. Ecco la nota del club: "Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Catania: arriva Sala ... con le maglie della Reggina , della Sambenedettese , del Rimini e dell' Arezzo , ha collezionato 98 presenze in terza serie. Il neo - rossazzurro ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione a ...

