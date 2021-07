Calciomercato Juventus, niente da fare per Locatelli (Di domenica 18 luglio 2021) Continua a muoversi sul Calciomercato la Juventus, alla ricerca di un centrocampista da regalare a Max Allegri per la prossima stagione. Il regista, infatti, ha la priorità di mercato, specie dopo l’operazione di Arthur che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. In pole, come sempre, c’è Locatelli, che è un profilo molto gradito al tecnico e alla dirigenza per età e qualità. La trattativa, tuttavia, resta complicatissima, nonostante il centrocampista del Sassuolo abbia dato priorità ai bianconeri. Calciomercato Juventus, ARRIVA IL NO DEL SASSUOLO Seconda offerta della ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) Continua a muoversi sulla, alla ricerca di un centrocampista da regalare a Max Allegri per la prossima stagione. Il regista, infatti, ha la priorità di mercato, specie dopo l’operazione di Arthur che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. In pole, come sempre, c’è, che è un profilo molto gradito al tecnico e alla dirigenza per età e qualità. La trattativa, tuttavia, resta complicatissima, nonostante il centrocampista del Sassuolo abbia dato priorità ai bianconeri., ARRIVA IL NO DEL SASSUOLO Seconda offerta della ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - zazoomblog : Calciomercato Juventus cessione decisa - Addio al difensore - #Calciomercato #Juventus #cessione - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? -