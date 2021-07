Bari, le campagne di Japigia ridotte a discariche abusive (Di domenica 18 luglio 2021) Bari - Ogni promessa è debito. Così l'altro ieri, rispettando quanto deciso durante la manifestazione del 6 luglio, il presidente del I Municipio, Lorenzo Leonetti, è stato accompagnato in una sorta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 luglio 2021)- Ogni promessa è debito. Così l'altro ieri, rispettando quanto deciso durante la manifestazione del 6 luglio, il presidente del I Municipio, Lorenzo Leonetti, è stato accompagnato in una sorta ...

Marianna Aprile: da Noto a Punta Ciriga passando per Ragusa Ibla Ragusa - La giornalista Marianna Aprile (Bari, 1976) torna nel Sudest siciliano. Era stata a Scicli nel 2017 (la foto si riferisce a quella ... qualche giga di video (anche delle campagne, coi loro ...

CAMPAGNA VACCINALE, GLI AGGIORNAMENTI Adesione elevata nelle decadi 50-59 anni (85% vaccinato con prima dose), 40-49 anni (75%) e 30-39 (62%) Soglie superate nella città di Bari, in cui il 75% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dos ...

