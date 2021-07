Amichevole Milan Juventus: due idee per la sede del match (Di domenica 18 luglio 2021) Il prossimo 24 luglio Milan e Juventus si sfideranno in un’Amichevole estiva. Da risolvere ancora la questione logistica Il prossimo 24 luglio Milan e Juventus si sfideranno in un’Amichevole estiva. Da risolvere ancora la questione logistica, ci sono due ipotesi sul piatto. La prima prevede che la gara si disputi a Lugano, sul campo che ieri ha ospitato l’Inter. L’alternativa è giocare a Vienna, soluzione che dovrà comunque tenere conto di eventuali disposizioni di natura sanitaria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Il prossimo 24 lugliosi sfideranno in un’estiva. Da risolvere ancora la questione logistica Il prossimo 24 lugliosi sfideranno in un’estiva. Da risolvere ancora la questione logistica, ci sono due ipotesi sul piatto. La prima prevede che la gara si disputi a Lugano, sul campo che ieri ha ospitato l’Inter. L’alternativa è giocare a Vienna, soluzione che dovrà comunque tenere conto di eventuali disposizioni di natura sanitaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #BrahimDiaz arrivato a Milanello, tra poco amichevole tra #Milan e Pro Sesto. Da poco ha raggiunto il centro sporti… - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - AntoVitiello : #Milan e #Juventus a lavoro per organizzare un'amichevole il prossimo 24 luglio - AdeNugraha999 : RT @lucabianchin7: L'amichevole tra #Juve e #Milan di sabato prossimo è sempre meno probabile. Il programma della Juve per le prossime set… - infoitsport : Sei reti in amichevole alla Pro Sesto, Tuttosport: 'Il Milan riparte bene' -