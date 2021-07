Addio rivoluzione fiscale: "Perché il governo non la farà" (Di domenica 18 luglio 2021) Prima giornata della festa de La Ripartenza. Ospiti Sgarbi, Accorsi, grandi manager e Giorgetti. Il ministro: "Il green pass? Può essere pericoloso" Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Prima giornata della festa de La Ripartenza. Ospiti Sgarbi, Accorsi, grandi manager e Giorgetti. Il ministro: "Il green pass? Può essere pericoloso"

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Parma, continua la rivoluzione: possibile addio di #Cornelius ?? Ecco la possibile destinazione del danese #LeBombe… - LeBombeDiVlad : ???? #Parma, continua la rivoluzione: possibile addio di #Cornelius ?? Ecco la possibile destinazione del danese… - AutoElettrica : Fit for 55: 14 anni per la rivoluzione energetica nei trasporti: Addio quindi alle auto a benzina, diesel ma anche… - Miti_Vigliero : RT @genesdegenes: #Genova '#CorsoItalia, dal 2 agosto scatta la rivoluzione: addio a 80 cassonetti lungo la passeggiata' ~ via @genova24it… - genesdegenes : #Genova '#CorsoItalia, dal 2 agosto scatta la rivoluzione: addio a 80 cassonetti lungo la passeggiata' ~ via… -