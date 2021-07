Troppi contagi, a Mykonos torna il coprifuoco: stop anche ad aperitivi e serate (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo un’impennata dei contagi anche la Grecia corre ai ripari. Tra le isole, quella più colpita è Mykonos. Infatti, proprio sull’isola a partire dal 26 luglio sarà introdotto nuovamente il coprifuoco notturno di 5 ore e altre restrizioni anti Covid. Lo riferiscono le autorità greche, precisando che il coprifuoco sarà dall’una alle 6 di mattina. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo un’impennata deila Grecia corre ai ripari. Tra le isole, quella più colpita è. Infatti, proprio sull’isola a partire dal 26 luglio sarà introdotto nuovamente ilnotturno di 5 ore e altre restrizioni anti Covid. Lo riferiscono le autorità greche, precisando che ilsarà dall’una alle 6 di mattina. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

