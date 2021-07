Stalking, hanno trovato il modo di fare sconti a chi già non sta pagando abbastanza (Di sabato 17 luglio 2021) Perseguite, trattate male, umiliate, violate, aggredite: questa è la realtà con cui molte donne – purtroppo – sono costrette a fare i conti ancora oggi. La parità di genere, le tutele di legge, spesso sono solo principi sanciti nero su bianco: conquiste sì, ma che richiedono sforzi, lotte e denunce per essere messi in pratica. Come se non bastasse, mentre i centri anti violenza chiedono più supporto (con introduzione di pene più severe per gli aggressori, maggiori tutele per le vittime e più fondi per le associazioni), in Italia – anno 2021 – lo Stalking viene depenalizzato: le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti approvato che il ... Leggi su dilei (Di sabato 17 luglio 2021) Perseguite, trattate male, umiliate, violate, aggredite: questa è la realtà con cui molte donne – purtroppo – sono costrette ai conti ancora oggi. La parità di genere, le tutele di legge, spesso sono solo principi sanciti nero su bianco: conquiste sì, ma che richiedono sforzi, lotte e denunce per essere messi in pratica. Come se non bastasse, mentre i centri anti violenza chiedono più supporto (con introduzione di pene più severe per gli aggressori, maggiori tutele per le vittime e più fondi per le associazioni), in Italia – anno 2021 – loviene depenalizzato: le Sezioni Unite della Cassazioneinfatti approvato che il ...

