Sostegni bis automatici per 1 | 8 mln di partite Iva Come e quando arrivano i pagamenti

(Di sabato 17 luglio 2021) Sono stati disposti idei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

È quanto afferma Coldiretti Piemonte in riferimento all'esame, da parte dell'aula della Camera, del Dl. L'esigenza di immediati interventi di sostegno è soddisfatta dalla previsione dell'...Così in una nota Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e Partite Iva, commenta il dl. 'Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie, ha accumulato oltre 200 ...Dl Sostegni bis, la Camera approva: le principali novità Il provvedimento con il nuovo pacchetto di aiuti da approvare entro il 24 luglio è atteso adesso al voto in Senato ...Era lo scorso aprile quando la consigliera regionale Laura Cestari (Liga Veneta per Salvini Premier) chiedeva al governo un "sostegno economico immediato alle famiglie che decidono di iscrivere i prop ...