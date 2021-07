Loredana Bertè | tutti i suoi fan in ansia | ecco perché

Leggi su chenews

(Di sabato 17 luglio 2021)ha rinviato alcuni concerti per sottoporsi ad una non ben precisata operazione. Ifan sono in(GettyImages)Destano un po’ di preoccupazione le condizioni fisiche di. La cantante, infatti, avrebbe rinviato i concerti di luglio. In precedenza era stato fissato un evento per il prossimo 23 luglio a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. La data per il momento è stata posticipata al 13 agosto. Per ora non si hanno molte notizie in merito, ma secondo quanto riportato dal suo account Twitter la rocker ...