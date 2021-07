Investito da un’auto pirata, muore in ospedale stroncato da un’infezione: si cercano testimoni (Di sabato 17 luglio 2021) Gettato fuori strada da un’auto pirata, trasportato in codice rosso all’ospedale e spirato per un’improvvisa e non meglio precisata infezione. E’ rimasto vittima di fatti estremamente gravi e ancora tutti da chiarire Vincenzo Leggieri, il cinquantottenne di Priverno a cui ieri, venerdì 16 luglio 2021, nella chiesa del suo paese, una folla commossa ha dato l’ultimo saluto e sul cui prematuro decesso la Procura di Latina, per il tramite del Pubblico Ministero, dott. Giuseppe Miliano, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, disponendo anche l’autopsia, eseguita mercoledì 14 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Gettato fuori strada da, trasportato in codice rosso all’e spirato per un’improvvisa e non meglio precisata infezione. E’ rimasto vittima di fatti estremamente gravi e ancora tutti da chiarire Vincenzo Leggieri, il cinquantottenne di Priverno a cui ieri, venerdì 16 luglio 2021, nella chiesa del suo paese, una folla commossa ha dato l’ultimo saluto e sul cui prematuro decesso la Procura di Latina, per il tramite del Pubblico Ministero, dott. Giuseppe Miliano, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, disponendo anche l’autopsia, eseguita mercoledì 14 ...

